Nel Asa: Wenn das kein Irrtum ist!

Nel Asa wird aus der Sicht von Analysten und Investoren immer mehr zum Rätsel. Nach den Zahlen, die das Unternehmen noch am Mittwoch der zurückliegenden Woche verkündete, weiß niemand so richtig, wie viel die Aktie „wert“ ist. Die Notierungen sind bei einem Minus von -0,1 % am Montagvormittag auch nicht richtig von der Stelle gekommen.

Der wahre Wert von Nel Asa

Wer in die Zukunft blickt, wird bei Umsatzschätzungen von ca. 189 Millionen Euro für 2024 sicherlich zuversichtlicher sein. Denn auch die Verluste sollen sich dann auf weniger als 40 Millionen Euro reduzieren. Wer etwas mehr Realismus an den Tag legen möchte, fragt sich bei Berücksichtigung des Präsentationsmaterials, wie der Umsatz zustande kommen soll. Denn das Unternehmen hat weniger Aufträge als zuvor.

Die Analysten bleiben noch zuversichtlich. Das ist fast schon wieder erstaunlich!

