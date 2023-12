Nel Asa: Was für ein guter Gewinn!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Sehr gute Nachrichten für Investoren, die ihre Gelder in die norwegische Nel Asa investiert haben. Es ging am Donnerstag in den ersten Stunden des Tages um gut 6,2 % aufwärts. Das lindert den Schmerz der vergangenen Tage etwas. Denn Nel Asa hatte zuletzt binnen von fünf Tagen einen Rücksetzer um insgesamt -10,1 % verbuchen müssen. Nur: Besser wird die Ausgangslage so auch nicht.