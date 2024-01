Nel Asa: Was für eine Entwicklung!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nel Asa konnte am Mittwoch nach einem schwachen Start plötzlich wieder den Weg nach oben antreten. Der Titel legte gleich um fast 3 % zu. Ist das eine neue Hoffnung für den Krisenwert? Wohl kaum, meinen Analysten. Denn auf Basis der aktuell niedrigen Kurse bedeuten solche Kursgewinne, dass der Titel um weniger als 1 Cent nach oben gezogen ist. Dies wiederum macht auch in der Marktkapitalisierung so gut wie nichts aus. [...] Hier weiterlesen