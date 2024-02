Nel Asa: Was für ein Endspurt!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel":

Nel Asa konnte am Abend im Endspurt noch einen massiven Gewinn erzielen. Am Ende gewann die Aktie in Summe insgesamt 4,3 %. Der Titel ist auf dem Weg, sich zumindest von der Marke bei 0,40 Euro wieder deutlich zu verabschieden. Ob der kleine Crash der vergangenen Wochen vorbei ist? Dies wird sich zügig zeigen. Denn der Titel wird schon bald seine Quartalszahlen benennen müssen.

Die Zahlen müssen jetzt kommen!

Am 28. Februar ist es so weit. Nel Asa ist auf dem Weg dazu, sich dann vielleicht mit guten Ergebnissen ein etwas besseres Polster zu verschaffen. Die Hoffnung ist vorhanden, denn: Nel Asa hat bis zuletzt nur einen Auftrag verloren – so weit die Meldungen. Der ging über 12 Millionen Euro – und der Konzern macht immerhin gut 140 Millionen Euro Umsatz. Die Börsen warten auf halbwegs gute Nachrichten. Würden die Erwartungen erfüllt, wäre zumindest eine erste gute Nachricht vorhanden!

