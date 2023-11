Nel Asa: Was für ein Durchbruch!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Liebe Leserinnen und Leser,

für Nel Asa geht das Märchen eines möglichen Turnarounds weiter. Die Norweger konnten am Mittwoch in den ersten Handelsstunden ein Plus von mehr als 5 % für sich verbuchen. Das ist nicht überragend, aber stark. Denn Nel Asa spielt sich zurück in den Kreis der Unternehmen, die zumindest einen Blick verdienen.

Nel Asa: Das sieht besser aus

Die Norweger haben mit dem Plus vom Mittwoch in den ersten Handelsstunden bereits ein besseres Signal gesetzt, als die Börsen oder zumindest Beobachter ihnen wohl zugetraut haben. Denn die Kurse sind auch schon am Dienstag mit dem Plus von 8,7 % in eine sehr starke Situation gekommen. Die Kurse sind allerdings nur bezogen auf die vorhergehenden Verluste stark.

Tatsächlich sieht es unter dem Strich an den Börsen noch immer nicht besonders gut aus. Denn Nel Asa hat...