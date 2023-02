Nel Asa: Das Warten hat ein Ende

Morgen wird es so weit sein: Nel Asa aus Norwegen legt seine Jahreszahlen vor. Es darf gezittert werden, so jedenfalls haben verschiedene Analysten es angedeutet. Niemand kann derzeit präzise sagen, wie weit Nel Asa zumindest die Erwartungen an den Märkten noch wird erfüllen können. Vielmehr sieht es so aus, als würden die Märkte jetzt vorsichtig sein. Am Freitag war der Titel mit einem Minus von gut -5,5 % aus dem Handel gegangen.

Entschieden aber ist noch nichts. Es kann jederzeit in beide Richtungen Bewegung geben, so die Meinung von Analysten, die sich bei den Kursschätzungen in die jeweiligen Richtungen begeben hatten.

Schätzungen: Auftragsbestand besonders wichtig

Die Kursschätzungen sind teils abgeleitet aus den Erwartungen für die kommenden Monate und Jahre. Deshalb ist eine Komponente bei der Präsentation und auch...