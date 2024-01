Nel Asa: Vorsicht!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nel Asa ist am Montag weiter abgestürzt. Die Norweger haben an den Börsen einen weiteren Verlust von -4,1 % hinnehmen müssen. Der Titel hat damit sogar die Untergrenze von 0,60 Euro inzwischen massiv unterschritten. Es fehlen mehr als 5 %, um zumindest diese formale Unterstützung wieder erobern zu können. Die Notierungen haben damit zudem am fünften Tag hintereinander verloren. Die Alarmzeichen verdichten sich langsam.