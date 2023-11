Nel Asa: Vorsicht!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nel Asa konnte am Freitag kurz vor dem Wochenende immerhin ein Plus verbuchen. Für den Titel ging es um gut 1,7 % aufwärts. Dennoch mahnen Beobachter zur Vorsicht. Die Entwicklung in den vergangenen Tagen war sicherlich stark. Sie ist kein Beleg dafür, dass es jetzt für die Aktie deutlich nach oben gehen kann. In den zurückliegenden fünf Handelstagen war Nel Asa dabei um immerhin gut 10 % nach oben durchgereicht worden.

Die Aktie leidet dennoch unter spezifischen Problemen, die auch dazu führen, dass die Analysten skeptischer werden. Auf der anderen Seite gibt es auch Stimmen, die dem Titel sehr gute Chancen zubilligen.

Nel Asa: Wer behält die Oberhand?

Die Norweger wollen derzeit an den Börsen offenbar die Stimmung nicht mehr stören. Seit der Quartalsbericht-Präsentation gab es keine hinreichend auswertbaren Informationen...