Nel Asa: Vorfreude

Offenbar freut sich die Börsenwelt darauf, dass Nel Asa nun die Quartals- und damit auch die Jahreszahlen für 2023 bzw. das 4. Quartal vorstellen wird. Die Aktie konnte am Dienstag einen mächtigen Aufschlag in Höhe von mehr als 6 % feiern. Damit ist der Titel wieder über die Marke von 40 Cent gesprungen. Immerhin, möchte man meinen. Es gibt nach weiteren Tagen der Talfahrt wieder die Chance auf positive Schlagzeilen.

Der Titel hat dennoch weiterhin seit Jahresanfang in knapp zwei Monaten noch einmal annähernd 40 % verloren. Die Aktie ist seltsam schwach, denn sie hatte in einem Jahr insgesamt jetzt über 70 % abgegeben. Dabei waren die Prognosen für das abgelaufene Geschäftsjahr weitgehend stabil. Das heißt: Die Aktie hat zumindest nicht wie etwa bei Plug Power darunter gelitten, dass Analysten die Kursziele permanent an neue Umsatzvorgaben anpassen mussten. Auf der Umsatz- und der Erlösseite hat sich bezüglich der Erwartungen eigentlich kaum etwas geändert.

Die Norweger werden wohl einen Jahresumsatz von gut 144 Millionen Euro verkünden können. Das ist kein stolzes, herausragendes Ergebnis, passt aber zu dem, was seit einem Jahr bekannt ist. Nel Asa hat dabei einen Verlust vor Augen, der sich auf etwa 75 Mrd. Euro belaufen wird. Die Notierungen werden dabei auch nicht deshalb gefallen sein, weil etwa das nun laufende Jahr besonders schwach wäre. Die Einschätzung am Markt lautet, dass Nel Asa ungefähr knapp 200 Millionen Euro Umsatz erwirtschaften wird. Ob dies am Ende so sein wird, gilt als offen, da die Auftragsbücher nicht voll sein sollen – aber offiziell ist noch nichts.

Das lässt nun auch Raum für Spekulationen: Die Zahlen können ja bestätigen, dass Nel Asa auf Kurs ist. Das könnte dann wiederum die Stimmung am Aktienmarkt stützen, oder?

