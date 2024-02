Nel Asa: Unfassbar

Weitere Suchergebnisse zu "Nel":

Was für ein Wochenauftakt für Nel Asa. Die Norweger sind schon wieder auf dem Weg nach unten – zur Mittagszeit jedenfalls waren die Notierungen bei ca. -0,3 % angekommen. Damit droht erneut der Rutscht auf den neuen Rekordstand – den Tiefpunkt wohlgemerkt. Denn die Notierungen haben erst vor kurzem den tiefsten Kurs des aktuellen Jahrzehnts markiert! Jetzt fehlt nicht mehr viel.

Das sind keine guten Vorzeichen, weil sich zeigt, dass die Märkte den Norwegern offenbar noch immer misstrauen. Dieses Misstrauen wird ggf. noch eine Woche anhalten. Erst dann wird das Unternehmen seine Zahlen zum 4. Quartal präsentieren. Diese Zahlen sind ein Gradmesser dafür, wie gut die Geschäfte für und von Nel Asa noch laufen können.

Nel Asa: Das Zittern

Was also bewegt die Märkte derzeit? Die Hoffnung, das Warten oder das Zittern?

Tatsächlich sind die Erwartungen recht hoch geschraubt. Denn Nel Asa soll einen Umsatz von 145 Millionen Euro für das gesamte Jahr erreichen, heißt es aktuell noch an den Märkten. Das ist insofern ambitioniert, als die Norweger seit Wochen und Monaten kaum neue Nachrichten an den Markt bringen. Die zugrunde liegende Botschaft ist recht einfach.

Wenn es keine neuen Nachrichten gibt, dann sind zum einen derzeit keine nennenswerten Aufträge zu verbuchen. Dies würde wohl vor allem die Umsatzlage in den kommenden Monaten betreffen. Die zweite alarmierende Indikation: Nel Asa hat auch wenig Projekte fertig gestellt oder teilfertig gestellt. Damit ist die Fakturierung der Umsätze in Frage zu stellen.

Letztlich sind die Märkte mutmaßlich also vor allem misstrauisch. Das heißt natürlich auch, dass umgekehrt am 28.2. ein großer Durchbruch gelingen kann. Wenn der Bericht so ausfällt, dass das Misstrauen keine Grundlage mehr hat, dürfte dies für die Aktie einen Schub bedeuten können – wenn es denn die Märkte bemerken. Der 28.2. ist jedenfalls ein sehr bedeutender Tag!

