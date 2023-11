Nel Asa: Trauriger Abgang!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nel Asa verabschiedet sich langsam aus dem Rennen um einen neuen Aufwärtstrend. Am Dienstag ging es um sage und schreibe in den ersten Handelsstunden erneut -6 % abwärts. Damit hat die Aktie nun auf sehr niedrigem Niveau auch noch die Untergrenze bei 0,64 Euro nach unten durchbrochen. Die Krisensituation nimmt Fahrt auf. Der Titel bringt nun nicht mehr viel auf die Waage, wenn es darum geht, die Marktkapitalisierung noch über 1 Mrd. Euro zu halten. Aktuell liegt die Aktie noch am heutigen Tag bei 993 Mrd. Euro. Das ist durchaus ein Alarmzeichen.

Nel Asa: Durchaus ein Alarmzeichen!

Denn: 1 Mrd. Euro sind für zahlreiche institutionelle Anleger eine Hürde. Wenn eine Aktie nicht einmal mehr mit 1 Mrd. Euro bewertet wird, kann sie grundsätzlich aus dem Universum der handelbaren Aktien für diese Vertreter des größeren Kapitals,...