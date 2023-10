Nel Asa: Traurige Stimmung - aber...

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Geht es nur nach den Börsen, ist die Stimmung rund um Nel Asa am Boden. Es ging aktuell um mehr als -4 % am Freitag abwärts. Die Aktie verlor innerhalb einer Woche sogar weiteren Boden. In den vergangenen vier Wochen ging es insgesamt um mehr als -30 % abwärts. Die Aktie scheint zu taumeln. Dabei gibt es durchaus interessante Hoffnungsschimmer, auch nach dieser brisanten Woche.

Nel Asa: Das ist ein Hammertermin

Bei Nel Asa geht es nun erst einmal darum, dass die Norweger die nächste Präsentation überstehen. Am 25. Oktober möchte der Konzern seine Quartalszahlen benennen. Dies wiederum kann aus Sicht von Analysten ein entscheidender Termin werden. Denn die Norweger werden damit die durchaus guten Ergebnisse vom Sommer und aus dem 2. Quartal bestätigen müssen.

Damals waren sowohl der Umsatz wie auch die Nettoergebnisse (auch...