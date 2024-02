Nel Asa: Trauerspiel!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Ein Trauerspiel erlebte am Mittwoch die Aktie von Nel Asa. Der Wert verlor am Ende zwar nicht mehr und konnte sich so gerade auf Vortagsniveau durchsetzen. Dennoch gibt es derzeit ein schlechtes Bild ab – der norwegische Konzern hat den tiefsten Kurs des gesamten Jahrzehnts verbucht. Schlechter geht es zunächst nicht oder kaum. Dabei werden keine neuen Nachrichten publik – was die Sache noch irritierender macht.

Nel Asa: Die große Irritation

Am 28.2. werden die Quartalszahlen kommen. Die werden mutmaßlich nicht die besten sein. Der Wert hat zumindest seit längerer Zeit keine Nachrichten mehr über neue Aufträge oder Projekte oder zumindest künftige Bestellungen etc. mehr an den Markt gebracht. Einzige Ausnahme: Eine Tochter, die einen Auftrag über 5 Millionen Euro erreicht hat. Das ist noch viel zu wenig, um Begeisterung auszulösen.

Denn kurze Zeit vorher hatte Nel Asa selbst Aufträge in einer solchen Größenordnung verloren. Das Unternehmen muss also vor allem um die künftige Entwicklung bangen, weniger um die aktuelle Verfassung. Die ist noch nicht einmal so schlecht wie es die Börsen glauben lassen.

Dennoch: Den Quartalsergebnissen sehen die Börsen mit etwas Sorge entgegen.

Die Erwartung lautet, dass der Umsatz bei etwa 437 Millionen NOK liegt, was ungefähr 8 % mehr wären als im Quartal davor. Die Ergebnisse werden sich, treffen die Erwartungen zu, allerdings schon wieder verschlechtern. Aus 109 Millionen Minus wird ein Minus von 132 Millionen NOK. Die Umsatzrendite wird aktuell auf -41 % geschätzt. Die Nettoergebnisse hingegen sollen sich um 1/3tel gegenüber dem Vorquartal verbessern. Ob das bereits zum Ausbruch ab dem 28.2 reichen wird? Die Skepsis ist weiterhin recht groß. Die Analysten halten aber noch dagegen: Die schätzen ein Plus auf über 0,70 Euro als mittleres Kursziel ein. Das wäre ein erheblicher Gewinn von weit über 70 %!

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Nel ASA-Analyse von 07.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Nel ASA jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Nel ASA Aktie

Nel ASA: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...