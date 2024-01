Nel Asa: Das Trauerspiel!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel":

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Große Ernüchterung herrscht bei Investoren vor, die auf die Norweger von Nel Asa gesetzt haben. Die Aktie hat am Dienstag erneut einen Abschlag in Höhe von mehr als -2,5 % hinnehmen müssen. Damit ist Nel Asa aktuell trotz der vorherigen Gewinne am vergangenen Freitag und am Montag massiv unter Druck. Der Titel konnte die Marke von 0,50 Euro jeweils zum Ende des Handelstages nicht mehr überwinden. Das zeigt die Schwäche.

Nel Asa: Nur noch eine Chance

Im Vergleich zum Branchenkonkurrenten Plug Power, der massiv zugelegt hat, kann die Aktie eigentlich nur noch eine Chance für sich in Anspruch nehmen: Die Norweger müssen das Ruder herumreißen, indem sie einen Auftragsmeldung an den Markt geben. Der wartet genau darauf – solange nichts kommt, scheinen die Börsen Nel Asa aktuell zu misstrauen. Die Kursziele sinken zudem!

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Nel ASA-Analyse von 31.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Nel ASA jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Nel ASA Aktie

Nel ASA: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...