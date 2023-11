Nel Asa: Systemfehler!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nel Asa wollte zum großen Sprung ansetzen. Der Kurs war in den vergangenen fünf Handelstagen massiv geklettert. Es ging teils um über 14 % aufwärts. Die Erholung schien greifbar nahe. Gestern dann stürzte der Kurs um fast -3 % ab. Ist dies bereits ein Problem? Es ist jedenfalls nicht so ohne weiteres zu verkraften, was Nel Asa auf das Parkett legte.

Nel Asa: Die Märkte zweifeln immer wieder

Bitter könnte sein, dass die Märkte bei den kleinsten Erholungsversuchen wie aktuell dann recht schnell immer wieder zweifeln. Das belastet die Stimmung ausgesprochen. Denn Nel Asa muss für einen echten Wechsel in den Aufwärtstrend erst wieder die Marke von 1 Euro überwinden, so die Charttechniker.

Die Marke gilt als bedeutend, zumal daran auch Penny Stocks gemessen werden. Das sind Aktien, die auf Basis der geringen Bewertungen mit...