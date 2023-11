Nel Asa: Starker Anfang!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Nel Asa ist immerhin und endlich stark in die neue Woche gestartet. Das norwegische Unternehmen schaffte einen Kurssprung um mehr als 1,7 %. Das ist noch keine Wende in den Aufwärtstrend hinein. Aber es ist ein Signal dahingehend, dass der vorhergehende Kursabsturz auf sehr niedrigem Niveau nun beendet zu sein scheint. Die Prognosen für die Norweger stehen relativ gut. Es wird spannend zu sehen, ob die Aktie auch ohne neue Nachrichten in den nächsten Tagen nun etwas Luft nach oben gewinnt. Analysten sind generell nicht vollkommen verzweifelt.

Nel Asa: Da sind noch mehr als 25 % drin

Die Kursziele sind der wahre Hoffnungsträger für das Unternehmen bzw. die Aktie. Da es keine neuen Nachrichten aus der Wirtschaftssicht gibt, müssen die Analysten mit ihrer Zuversicht herhalten. Das Unternehmen könne einen Kursgewinn von...