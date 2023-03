Nel Asa: Starke Wasserstoff-Initiative der EU

Liebe Leserinnen und Leser,

Nel Asa kann sich freuen – oder freut sich zumindest. Unabhängig vom Handelsverlauf am Freitag beschert zumindest die EU den Norwegern eine gute Nachricht. So will die EU nach den Plänen der EU-Kommission ein Gesetz etablieren, mit dem die “Netto-Null-Industrie” vorangetrieben werden soll, auf englisch: Der Net Zero Industry Act. Damit sollen die Erneuerbaren Energien in dem Sinne vorangetrieben werden, dass die Produktionskapazitäten ausgebaut werden. Dies betrifft auch die für Nel Asa maßgebliche Wasserstoff-Industrie.

Es soll Vorgaben geben

So möchte die nach dem Bericht einer Kollegin ein Gesamtziel für die europäischen Elektrolyseur-Hersteller im Umfang von 100 GW bis zum Jahr 2030 ausgeben. Dies wiederum würde dazu führen, dass die Produzenten in der EU noch 40 GW erstellen müssten. Dafür...