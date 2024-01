Nel Asa: So wird das nichts mehr

Weitere Suchergebnisse zu "Nel":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nel Asa hat auch am Dienstag an den Märkten erneut enttäuscht. Die Notierungen mussten einen Minusbetrag von gut -2,3 % hinnehmen. Die Aktie steht nun kurz davor, auch die Untergrenze bei 0,45 Euro nun wieder aufzugreifen. Das wäre insofern schlecht, als dann nur noch 2 Cent fehlten, um den tiefsten Kurs der vergangenen Jahre im laufenden Jahrzehnt einzunehmen. Nel Asa könnte kaum eindeutiger auf dem Weg nach unten sein als aktuell.

Das sind die Fehler: Nel Asa einfach ohne Aufträge

Dabei ist die Stimmung in der Branche gegenwärtig sogar recht gut. Die Aktie von Plug Power ist ein Kronzeuge dafür, dass gute Zahlen, Projekte oder Vorhaben helfen können. Plug Power erhält einen Kredit von 1,6 Mrd. Dollar vom Energieministerium in den USA. Das scheint zu reichen, um die Stimmung massiv anzuheben. Plug Power hat in den vergangenen Tagen teils weit über 20 % gewonnen. Nel Asa liegt über fünf Tage zwar noch 3,6 % vorne. Das reicht jedoch nicht, um die Stimmung entscheidend nach vorne zu bringen.

Denn seit Jahresanfang ging es nun um mehr als -25 % abwärts. Die Notierungen bleiben im Abwärtstrend, daran gibt es nicht den geringsten Zweifel. Ursache dafür dürfte sein, dass es praktisch keine Aufträge für das Unternehmen gibt, die zu melden wären. Die Nel Asa-Tochter, die kürzlich einen Auftrag mit einem Volumen von 5 Millionen Euro anmeldete, bildet die rühmliche Ausnahme. Dennoch:

Wenn es noch Hoffnung gibt, dann sind es ausgerechnet wirtschaftliche Daten. Die sollen allerdings aus dem Unternehmen selbst kommen und berichtet werden – am 28. Februar möchte oder muss Nel Asa seine Quartalszahlen vorstellen. Dann wird die Börse sehen können, ob es noch wirtschaftliche Gründe für einen Turnaround geben kann. Das Potenzial lt. Analysten: Mehr als 0,70 Euro Kurs wären noch möglich.

