Nel Asa: So geht es!

Nel Asa hat am Donnerstag einen sehr starken Aufwärtsmarsch hingelegt. Fast 3 % Plus standen am Ende auf den Kurszetteln. Das hatte fast niemand der Aktie in diesen Tagen so ohne weiteres zugetraut. Allerdings hat auch dieser Gewinn einen Beigeschmack: Denn er ist letztlich nicht mehr auf Nachrichten aus dem Unternehmen zurückzuführen, sondern Teil einer Aufholbewegung, die aus dem Nichts und damit spekulativ vonstatten geht.

Nel Asa: Das Rätselraten

Das Rätselraten um den wahren Wert wird sich auch einige Tage so fortsetzen. Wenn es keine neuen Nachrichten gibt, warten die Märkte auf die Quartalszahlen, die am 28.2. verkündet werden – zum 4. Quartal. Ob dann der Daumen gesenkt oder gehoben wird, ist naturgemäß unklar. Die Börsen spielen aber schon jetzt durch, was es heißt, derart unsicher zu sein: Niemand weißt aktuell, was Nel Asa berichten wird.

Denn schon seit geraumer Zeit gibt es so gut wie keine Meldungen mehr aus Norwegen. Weder gute Nachrichten wie Aufträge oder neue Aufträge noch neue Nachrichten zum Abschluss von Projekten. Dementsprechend gespannt ist die Stimmung.

Das große Bild jedoch ist klar abwärts gerichtet. Der Titel hat technisch betrachtet einen immensen Rückstand auf den GD100, einen wichtigen mittelfristigen Trend-Indikator. Es fehlen insgesamt -27,5 5. Zum GD200, der langfristige Trends zu entdecken hilft, fehlen aktuell sogar -49 %. Dementsprechend ist die Situation bezogen auf die Erwartungen am Markt an sich geklärt.

Die Performance unterstreicht diese Verunsicherung noch. In den vergangenen vier Wochen verlor die Aktie annähernd -7 %. Seit Jahresanfang ging es um ca. -30 % nach unten.

Das bedeutet: Der Markt wartet jetzt offenbar verunsichert und auch voller Sorge auf die Quartalszahlen. Dann kann sich zeigen, ob die Erwartungen von Analysten noch gerechtfertigt sind. Die gehen von einem möglichen Plus in Höhe von über 6ß % aus!

