Nel Asa: Sehr stark!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Nel Asa präsentierte sich auch am Mittwoch sehr stark. Die Norweger gewannen gleich 2,3 % und setzten die kleine Aufholjagd an dem Märkten fort. Noch ist die Comeback-Situation nicht gut – der Titel schaffte es in den vergangenen Wochen nicht annähernd, sich aus dem Penny Stock-Modus von weniger als 1 Euro zu befreien.

Zudem sind die Norweger wahrscheinlich nicht mehr in der Lage, in diesem Jahr neue, wirkungsvolle Nachrichten zu platzieren. Die letzte Patrone, die Quartalszahlen, ist verschossen. Dennoch: Analysten sind positiv gestimmt.

Nel Asa: Die Chance

Die aktuelle Schätzung für den Kurs liegt bei knapp 1 Euro, genauer bei ca. 98 Cent, so die Zusammenfassung von Market Screener. Der Titel hat nun die Chance, sich weiter nach oben zu entwickeln, wenn die Branchenstimmung hält – denn Plug Power macht derzeit mit seinem...