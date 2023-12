Nel Asa: Sehr bitter!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Eine bittere Phase durchlebt derweil auch Nel Asa, der norwegische Wasserstoffkonzern. Am Dienstag ging es für die Aktie um ca. -2,9 % abwärts. Der Kurs kam bei 0,615 Euro an – und hängt nur noch knapp über dem Jahrzehnt-Tief, das Nel Asa auf Basis der Schlusskurse vor wenigen Wochen erreichte. Es geht nur noch um Bruchteile von Cent. Damit ist Nel Asa vorerst am Ende der Fahnenstange.