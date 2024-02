Nel Asa: Der Schock!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel":

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de)

Schock am Freitag für die Aktie von Nel Asa. Die Norweger haben in einem Zug gleich mehr als 4 % abgegeben. Die Aktie ist auf diese Weise fast unvermutet schwach geworden. Denn die Notierungen sind damit auf den tiefsten Stand im laufenden Jahrzehnt gefallen. Ohne jede Nachricht übrigens. Der Ausverkauf, von dem andere Analysten sprechen, lässt sich in Zahlen bemessen Den die Notierungen sind durch eine Millionen-Abverkauf an Börsen wie in München in den Abwärtsstrudel geraten.

Nel Asa: Nur noch wenig Hoffnung

Die Hoffnung auf Besserung dürfte vergleichsweise schwach sein. Denn die Norweger haben wirtschaftlich betrachtet die nächste Herausforderung vor sich. Am 28. Februar steht die Präsentation der Quartalszahlen an. Das wird aus der Sicht von Analysten zumindest eine erhebliche Belastung sein können!

