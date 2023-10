Nel Asa: Reinfall!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Wer Nel Asa als Comeback-Wert betrachtet hat und auf die Norweger setzte, erlebt nun einen schweren Reinfall. Die Notierungen der Norweger sind am Dienstag um mehr als -3 % nach unten durchgesackt. Ein schwerer Rückfall auch in die Zeit, in der Nel Asa unter 0,70 Euro notierte. Nun geht es fast um alles, befürchten seit einiger Zeit Analysten.

Nel Asa: Der Termin steht noch aus

Die Aktie ist fast auf dem tiefsten Punkt seit einigen Jahren gelandet. Ein bitteres Ereignis und Erlebnis. Denn Nel Asa ist auf diese Weise nicht mehr zu kontrollieren, sondern mehr oder weniger ein Spekulationsobjekt. Der Titel hat die Marke von 0,70 Euro zwar unterkreuzt, der eigentliche Punkt der beginnenden Kernschmelze jedoch war die Untergrenze von 1 Euro.

Darunter fängt die Zone an, in der eine Aktie zu den Penny Stocks zählt. Diese können...