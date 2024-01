Nel Asa: Nichts von Plug Power!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nel Asa enttäuschte am Montag am Markt wieder deutlich stärker als Plug Power. Nel Asa musste sich mit einem Minus von -1,6 % bescheiden, während Plug Power mit dem Plus von 7 % bis gut 8 % davon zog. Die Branche der Wasserstoff-Aktien scheint also derzeit in eine nicht mehr klare Richtung zu tendieren. Nel Asa und ITM Power werden selbst nach teils starken Tagen wieder schnell in die Schranken verwiesen. Plug Power marschiert demgegenüber unentwegt in Richtung Norden. Wie aber sollte es nun mit Nel Asa weiter gehen?

Das hat Gründe: Nel Asa und seine Schwäche

In eine Glaskugel kann sicherlich niemand blicken. Dennoch haben die Entwicklungen gute Gründe. Nel Asa hat schlicht seit geraumer Zeit, wir sprechen von Monaten, keine neuen Aufträge mehr melden können. Das ist ein schlechtes Zeichen. Denn ein Aufwärtstrend müsste sich auf wachsende Umsätze und eine bessere Stimmung gründen. Dies ist noch nicht einmal im Ansatz zu sehen.

Erst in ca. vier Wochen berichtet das Unternehmen über das 4. Quartal des abgelaufenen Geschäftsjahres. Das wird ein brisanter Termin. Denn noch ist und bleibt unklar, ob Nel Asa eine weitere Enttäuschung wird berichten müssen. Für das Gesamtjahr gehen die Börsen von einem Umsatz in Höhe von gut 147 Millionen Euro aus. Das sind immerhin ca. 7 Millionen Euro höher Umsatzerwartungen als noch vor zwei Wochen. Schafft Nel Asa diesen Sprung? Dies wird mit den Quartalszahlen dann etwas deutlicher werden.

Wenn dies gelingt, kann das Nettoergebnis für 2023 vielleicht etwas günstiger werden. Zur Zeit rechnen die Börsen noch mit einem Nettoverlust in Höhe von gut -78 Millionen Euro. Das Ergebnis 2024 aber hängt davon ab, wie gut die Aufträge sich aktuell entwickeln. Das Marktergebnis auch am Montag zeigt, dass die Aktienmärkte hier offenbar den Norwegern noch misstrauen. Oder?

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Nel ASA-Analyse von 29.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Nel ASA jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Nel ASA Aktie

Nel ASA: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...