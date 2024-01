Nel Asa: Neue Bewertung der Norweger!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Eine der wohl umstrittensten Aktien am Markt wird die Nel Asa sein. Die Norweger haben auch am Freitag enorme Verluste hinnehmen müssen. Es ging konkret um ca. -2,1 % abwärts. Der Titel ist damit nur noch 0,585 Euro wert oder hat eine Marktkapitalisierung von weniger als 1 Mrd. Euro. Es sind exakt 974 Millionen Euro, die Nel Asa noch auf die Börsenwaage bringt. Analysten sehen hier deutliche Defizite in der Bewertung.

Das [...] Hier weiterlesen