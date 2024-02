Nel Asa: Nahe am Abgrund!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel":

Bernd Wünsche (Gurupress.de)

Nel Asa ist nun nah am Abgrund. Der Titel aus Norwegen verlor am Freitag gleich -4 %. Nun scharen die Kritiker die Messer – es kann ganz nach unten gehen. Auf der anderen Seite gibt es auch Analysten, die für Nel Asa quasi die größte Hoffnung haben. Sind Kursgewinne von 68 % möglich – oder sogar mehr?

Nel Asa: Das ist die Lage!

Entscheidend sind gegenwärtig mehrere Faktoren. Die Norweger haben am Freitag zwar den tiefsten Stand der vergangenen Jahre erreicht, aber das wird nicht der Endpunkt sein.

Nun steht in dieser Woche ein neues Ereignis an: Quartals- und damit verbunden auch Jahreszahlen. Die Zahlen betreffen das 4. Quartals des abgelaufenen Jahres sowie das ganze Jahr 2023. Es herrscht Hochspannung – und offenbar auch Angst.

Denn vor den Zahlen hat Nel Asa seit nun wieder Wochen keine einzige neue Nachricht am Markt platzieren können. Das ist durchaus enttäuschend, denn die Börsen warten bei Nel Asa aller Wahrscheinlichkeit nach vor allem auf neue Aufträge. Diese kommen aktuell nicht – oder sie werden nicht berichtet, auch wenn Nel Asa gemäß diverser Börsenregeln zur Information über entscheidende, kursrelevante Nachrichten oder Ereignisse verpflichtet wäre.

Die Norweger sind demnach kurz vor dem 28.2., an dem die Zahlen berichtet werden, nicht mehr in der Lage, vorher noch die Wende zu schaffen. Vielleicht hält Nel Asa auch Informationen zurück, um sie in wenigen Tagen berichten zu können – dies wäre zwar ein Verstoß gegen die Börsenfairness, würde aber das Ereignis würzen.

Wenn keine neue Zahl präsentiert wird, die interessant ist und Hoffnungen auslöst, kann es eng werden. Denn Nel Asa hat schon jetzt mit dem tiefsten Jahrzehnt-Kurs eine Marktkapitalisierung von nur noch 661 Millionen Euro. Nel Asa kommt einem Penny Stock sehr nahe.

Dennoch: Vor den Zahlen bleiben Analysten wohl noch eisern. Das durchschnittlich erwartete Kursplus: 68 %!

