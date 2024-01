Nel Asa: Lächerlich

Weitere Suchergebnisse zu "Nel":

Unglaublich eigentlich, was sich rund um die Aktie von Nel Asa entwickelt. Die Norweger konnten am Dienstag erneut für Furore sorgen. Es ging um gut 5,1 % nach oben! Ohne jede positive Nachricht im übrigen. Der Titel ist und bleibt damit ein großes Rätsel, das vor allem rund um die spekulativen Investoren und Trader noch Diskussionen auslöst. Es gibt derzeit nichts handfestes, das einen richtigen Kurs für die Aktie identifizieren lassen könnte. Die Notierungen sind und bleiben derzeit vor allem auf dem Weg dazu, im Abwärtstrend immer neue Tiefststände auszulösen. Es ist nicht zu erkennen, warum ein absolut betrachtet kleiner Gewinn wie am Dienstag in den ersten Stunden die Stimmung nachhaltig nach oben drehen sollte.

Nel Asa: Das ist ein Irrtum

Es wäre ein Irrtum anzunehmen, der Titel könnte jetzt schnell nach oben drehen. Denn die Notierungen sind aktuell mit den Werten von weniger als 0,50 Euro gerade aus charttechnischer und damit aus trendtechnischer Sicht viel zu schwach.

Das lässt sich auch statistisch untermalen. Denn die Aktie hat seit Jahresbeginn einen Abschlag von mehr als -27 % hinnehmen müssen. Inklusive der Verluste aus dem vergangenen Jahr hat der Titel nun in einem Jahr ca. -70 % abgegeben.

Das sind Verluste, die sich Nel Asa fast ohne Gegenwehr eingehandelt hat. Denn wirtschaftlich betrachtet fehlt es derzeit noch immer an Aufträgen. Das Unternehmen müsste solche Aufträge an die Börse melden – nichts passiert. So steht zu vermuten, dass das Jahr 2024 für die Norweger mühsamer wird. Fraglich, ob angesichts fehlender Aufträge der Umsatz wie avisiert tatsächlich um fast 40 % von erwarteten 140 Millionen Euro auf 200 Millionen Euro wird klettern können.

Die Notierungen sind nun auch nach Analysten-Meinung noch schwächer geworden. JPMorgan senkte das Kursziel. Am Ende bleibt die Frage: Werden die nun gewonnenen gut 5 % eine Eintagsfliege sein?

