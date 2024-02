Nel Asa: Kracher!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Was für ein Kracher, den Nel Asa hingelegt hat. Die Norweger haben am Freitag weitere -4 % verloren. Der Titel ist damit auf den tiefsten Stand des aktuellen Jahrzehnts gefallen. Alle Investoren, die erst in den 20er Jahren eingestiegen sind, liegen daher im Minus. Dies kann den Druck auf die Aktie sicherlich nicht vermindern. Im Gegenteil: Es ist davon auszugehen, dass der Druck immens ist. Die Werte an den Börsen zeigen dies deutlich an. Es gibt ein absolutes Alarmzeichen.

Das ist ein Alarmzeichen

Das Alarmzeichen bezieht sich auf die Stückzahl der gehandelten Aktien. Nel Asa wurde am Freitag allein an der Börse in München mit dem ca. 4fachen Volumen gehandelt, das ansonsten für diese Aktie aufgerufen wird. Mit anderen Worten: Nel Asa hat einen Ausverkauf erlebt. Das ist aus Sicht von Chartanalysten stets ein absolutes Alarmzeichen, denn damit ist klar, dass der Kurs einen Sturz ins Bodenlose erleben könnte.

Ob dies passieren wird, ist offen. Niemand weiß, wie viele Papiere jetzt noch an den Markt kommen werden. Doch die Stimmung ist klar gen Süden gerichtet.

Der Ausverkauf zeigt sich auch im Chartbild. Die Notierungen haben gerade noch die nächste Untergrenze halten können. Dies sind 0,40 Euro. Sehr stabil sieht diese Untergrenze im Bild nicht aus. Das Papier hat schon mehr als 30 % im Laufe des Jahres verloren. Das belegt, wie unglaublich schwach Nel Asa an den Märkten reüssiert.

Linderung ist wegen der fehlenden Nachrichten bei weitem nicht in Sicht. Die einzige Chance kündigt sich vielleicht in den nächsten Tagen an. Am 28.2. wird Nel Asa seine Quartalszahlen zum 4. Quartal 2023 vorstellen. Wenn es dort eine positive Überraschung gibt, könnte es ggf. eine Trendwende bedeuten. Die Chancen darauf sind jedoch vergleichsweise gering – meinen Chartanalysten.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Nel ASA-Analyse von 24.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Nel ASA jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Nel ASA Aktie

Nel ASA: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...