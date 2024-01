Nel Asa: Kommt es zum Wunder?

Weitere Suchergebnisse zu "Nel":

Nel Asa hat in der vergangenen Woche durchaus für interessante Entwicklungen gesorgt. Die Norweger konnte sich am Ende „nur“ um 1 % nach oben schieben. Ist das schon eine Entscheidung darüber, wo sich die Aktie hin entwickeln wird? Wohl kaum. Es gärt unter der Oberfläche. Es gibt verschiedene Entwicklungspfade, die durchaus interessant werden können.

Nel Asa: Wer behält jetzt bei dieser Aktie Recht?

Die Frage wird sein, ob Nel Asa wirtschaftlich noch einmal einen ähnlichen Anschluss gewinnen wird, wie es der Konkurrent Plug Power aus den USA geschafft hat. Denn Plug Power konnte im Laufe der Woche zweimal begeistern – oder einmal mit zwei unterschiedlichen Nachrichten.

In Georgia wird eine Wasserstoff-Anlage in Betrieb genommen, die immerhin 15 Tonnen Wasserstoff wird produzieren können – täglich, so heißt es. Das ist ein Signal dafür, dass das Unternehmen ebenso wenig tot ist wie die ganze Branche es nicht ist. Die US-Amerikaner haben zudem den Hinweis bekommen, dass sie von der US-Regierung oder dem Energieministerium ein Darlehen erhalten werden. 1,6 Mrd. Dollar stehen an. Das ist angesichts der Marktkapitalisierung von etwas mehr als 2,4 Mrd. Dollar ein erheblicher Beitrag, der allerdings auch für dieses Projekt benötigt werden wird. Dennoch: Plug Power und damit letztlich die gesamte Branche erweisen sich als kreditwürdig, so die Hoffnung.

Nun hat Nel Asa kurzfristig auch von dieser Meldung profitiert. Immerhin konnte Nel Asa am Dienstag einen Kursgewinn von mehr als 7 % für sich verbuchen. Der Gewinn verrauchte jedoch im Laufe der Woche mehr oder weniger klar vor sich hin.

Noch kämpfen die Notierungen darum, die Marke von 0,43 Euro zu verteidigen. Dies ist die Kursuntergrenze im laufenden Jahrzehnt.

Analysten erwarten wohl offenbar von den Zahlen Ende Februar ein Wunder. Der Titel wird um gut 50 % zulegen können, so die Schätzung von Analysten im Durchschnitt.

