Nel Asa: Keine Chance mehr!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Nel Asa aus Norwegen wartet an diesem Sonntag auf die neue Woche – voller Spannung. Denn in den vergangenen Handelstagen aus der zurückliegenden Woche ist es für den Titel um mehr als -13 % abwärts gegangen. Die Aktie hat vor allem darunter gelitten, dass der Konkurrent Plug Power seine Quartalszahlen berichtet hatte. Die sind wesentlich zu schwach ausgefallen. So jedenfalls sehen es die Analysten offenbar, die aus charttechnischer Sicht für Plug Power von einem Crash sprachen.

Das hat die Börsen wiederum auf die Wasserstoff-Werte von der Konkurrenz gelenkt. Dazu zählt Nel Asa. Die Norweger haben dabei den nächsten Halt verloren.

Nel Asa: Es gibt keinen Rahmen mehr

Für den Aktienkurs jedenfalls gibt es keinen richtigen Rahmen mehr, keine Haltepunkte, die dem Trend noch Widerstand leisten könnten. Denn: Die Aktie hat mit den...