Nel Asa: Katastrophe abgewehrt

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Zuletzt sah es wieder so aus, als würde Nel Asa nach unten abdriften. Am Freitag gelang ein kleines Comeback. Die Norweger schafften ein Plus von fast 2 %.

Neue Nachrichten gibt es nicht, dennoch hat sich die Situation weitgehend beruhigt. Denn Nel Asa oszilliert seit etwa drei Wochen zwischen 0,60 und 0,72 Euro. Die Notierungen sind aus dieser Sicht weit im Abwärtstrend, bleiben aber kurzfristig stabil. In der neuen Woche ist kurzfristig indes nicht viel zu erwarten.

Nel Asa: Die neue Woche kommt!

Der Konzern wird mutmaßlich keine neuen Projekte, Kooperationen oder Partner berichten können. Die Zahlen für das laufende Jahr ändern sich ohnehin nicht, der Umsatz wird bei 139 bis 140 Millionen Euro taxiert. Insofern hat sich zwar vieles beruhigt, das Kursziel von Analysten mit einem Plus von mehr als 30 % ist indes noch weit...