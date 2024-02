Nel Asa: Die Katastrophe!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel":

Bernd Wünsche (Gurupress.de)

Die Katastrophe für Nel Asa bahnt sich langsam an. Der norwegische Konzern hat sich mit dem Minus von -1 % am Mittwoch deutlich aus dem aktuell noch sichtbaren Erholungsmodus verabschiedet. Die Norweger schaffen es nicht, vor den Quartalszahlen am 26.2. eine positive Stimmung zu erzeugen. Die Stimmung bleibt aus Sicht von Analysten und Investoren aber wohl kurzfristig der entscheidende Punkt. Die Stimmung wäre der Treiber für den Abwärtstrend.

Die Zahlen werden nicht so schlecht sein!

Die Zahlen werden nicht so schlecht sein, so die Meinung von Analysten. Denn: Die Nel Asa-Führung hat vor einem Jahr einen Umsatz in Höhe von ca. 140 Millionen Euro für das laufende Jahr angenommen. Das wiederum ist ziemlich genau der Umsatz, der sich einstellen wird. Die Norweger werden einen Umsatz in Höhe von 145 Millionen Euro, so die Schätzung des Marktes für das gesamte Jahr.

Das heißt am Ende, dass die Aktie von Nel Asa zumindest nicht unter den rückwirkenden Zahlen leiden wird. Nur: Die Auftragslage dürfte wohl vergleichsweise ruhig sein. Das gilt als Menetekel. Die Aktie gilt als überteuert – bezogen auf die derzeitigen mutmaßlichen Aussichten. Das wiederum gilt es am 28.2. zu korrigieren.

