Nel Asa: Die Katastrophe

Nel Asa verliert weiterhin. Die Norweger sind am Freitag mit dem Minus von gut -6,1 % in den Nachmittag gestartet. Es hört nicht auf: Der Abwärtstrend ist dabei, sich förmlich selbst zu schlagen. Die Notierungen haben den niedrigsten Stand aller Jahre im laufenden Jahrzehnt erreicht. Die Marktkapitalisierung bricht in sich zusammen und Nel Asa kann nichts mehr in die Waagschale werfen. Kurz: Schlechter als aktuell geht es für die Norweger gar nicht mehr. Oder geht es noch einmal abwärts?

Nel Asa: Da kommt noch etwas

Genau betrachtet hat Nel Asa im laufenden Jahr bereits einen Auftritt hingelegt, der fast einmalig ist. Die Norweger haben trotz eines ohnehin schon eminent niedrigen Kurses noch einmal -22 % im laufenden Jahr verloren – und das vor dem Freitag. Nun hat sich die Marktkapitalisierung weiter nach unten verschoben. Der Titel hat am Freitag nun den Marktwert auf weiter unter 800 Millionen Euro sinken lassen. In Dollar notiert geht es schon fast in Richtung von 700 Dollar.

Das Bild ist damit eindeutig: Die institutionellen Investoren werden sich kaum noch um den Titel kümmern. Das Unternehmen ist und bleibt auf dem Weg in einen massiven Crash-Abwärtstrend. Niemand weiß, wer Nel Asa noch retten sollte. Denn gerade die Großen sind wohl nur noch formal dabei. Der größte Investor, Vanguard, hat einen Anteil von noch 38 Millionen Euro. Würden diese Anteile – von wem auch immer ausgelöst – bei Vanguard auch noch verkauft, dann ginge es für die Aktie noch einmal massiv nach unten. Es gibt keine nennenswerte Grenze mehr im Chart und auch nicht in der Statistik. Der Titel ist zudem nicht mehr in der Lage, neue, wichtige Nachrichten zu produzieren. Das kann aktuell nicht mehr so wie bislang bewertet sein, meinen Beobachter.

