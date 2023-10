Nel Asa: Katastrophal!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nel Asa hat sich am Dienstag an den Aktienmärkten bislang katastrophal präsentiert. Das Unternehmen aus Norwegen musste einen Abschlag in Höhe von etwa 5 % hinnehmen. Damit rutschten die Kurse unter die Marke von 0,70 Euro-Cent. Offen ist, ob die Notierungen noch bis zum Handelsende auf diesem Niveau verharren. Dennoch ist schon jetzt klar, dass die Kurse damit den niedrigsten Stand seit mehreren Jahren verbuchen.