Nel Asa: Jetzt wird es eng!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Nel Asa hat wie schon am Montag auch am Dienstag an den Börsen wieder etwas Leine geben müssen. Die Notierungen fielen um etwa -3 %. Dies zeigt, dass die Erholung auf tönernen Füßen steht. Nel Asa notiert derzeit wieder bei etwa 0,70 Euro. Das ist im Vergleich zu den mindestens avisierten 1 Euro, die Chartanalysten ausgeben, sehr wenig.

Nel Asa fehlt derzeit auch die Kraft am Markt, um die begonnene Aufholjagd nun fortzusetzen. Innerhalb von fünf Handelstagen gelang immerhin ein Gewinn von mehr als 21 %.

Nel Asa: Über 20 % – aber zu wenig

Die Zwischengewinne gelten durchaus als Reaktion auf die zuvor sehr hohen Verluste in der Vorwoche. Da waren Quartalszahlen bekannt geworden, die offenbar als schwach eingestuft worden waren. Der Umsatz war um gut 10 % hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Dennoch: Die Aktie erfüllt die...