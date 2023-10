Nel Asa: Jetzt wird es eng!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nel Asa hat am Freitag an den Märkten massiv enttäuscht. Die Norweger büßten fast -3,7 % ein. Dies ist zwar weniger als bei Konkurrenten, setzt aber einen Lauf, der derzeit sichtbar ist, fort. Die Norweger werden in wenigen Tagen – am 25. Oktober – ihre gegenwärtigen Quartalszahlen vorlegen. Dies wiederum ist aus Sicht der Analysten noch eine Hoffnung, eine Wende einleiten zu können.

Andere Nachrichten, die das Bilanzbild betreffen können, hat das Unternehmen in diesen Tagen nicht herausgegeben. Leider. Denn damit dominieren die Stimmungs-Geber.

Nel Asa: Das ist eine Dynamik!

Gäbe es vor den Quartalszahlen Nachrichten in die eine oder in die andere Richtung, sähe alles anders aus. So hat die Aktie nun den GD100 noch um -37 % unterkreuzt. Der Abstand auf einen Trendwechsel im mittelfristigen Beurteilungszeitraum ist aus der...