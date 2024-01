Nel Asa: Der Irrtum!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel":

Nel Asa sollte heute am Mittwoch von den guten Ergebnissen profitieren, die Konkurrent Plug Power zuletzt produziert hat. Das gelang nicht. Der Titel konnte mit dem Minus von -0,6 % am Mittwoch allerdings den Rückfall in schlechtere Zeiten noch verhindern. Am Dienstag noch war Nel Asa mit dem Plus von 7,5 % recht positiv aufgefallen. Es sieht derzeit nicht so aus, als sollten die Norweger massiv über die Grenze von 0,50 Euro nach oben durchstechen.

Die Impulse von Plug Power sind auch nur temporär gewesen, insofern es hier keine Fortschritte für die gesamte Branche gegeben hat, sondern nur für Plug Power. Plug Power hat zum einen den neuen Betrieb in Georgia zur Produktion von flüssigem Wasserstoff aufgenommen. Zum anderen erhält Plug Power einen Kredit vom US-Staat: Es geht um 1,6 Mrd. Dollar. Eine solche Nachricht hätte Nel Asa sicherlich auch einmal gerne – allein: Dazu kommt es nicht.

Nel Asa: Das fehlt noch

An der Erfolgsgeschichte von Plug Power lässt sich vielmehr ablesen, was aktuell noch fehlt: Nel Asa hat einfach keine Story, die von den Norwegern an den Markt kommen könnte. Es fehlen große Aufträge oder Nachrichten. Zuletzt hat immerhin eine Tochter einen Auftrag über 5 Millionen Euro melden können. Das reicht jedoch noch nicht für einen Befreiungsschlag. Die Norweger finden einfach nicht mehr in die Spur.

Derzeit ist die Aktie weniger als 800 Millionen Euro an den Börsen wert. Damit ist der Titel schon unter die Penny Stocks gegangen, da auch die Kursbewertung selbst mit weniger als 1 Euro als Indiz gilt. Die Aktie ist auf diese Weise zu einem Spekulationsobjekt geworden. Nel Asa kann aktuell keinen nennenswerten Beitrag mehr für einen Aufschwung der Branche insgesamt mehr liefern. Die Notierungen sind am Mittwoch wieder steckengeblieben.

