Nel Asa: Großartiger Kampf!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nel Asa kämpft derzeit an den Börsen um einen neuen Trend – einen Aufwärtstrend. Noch ist es bei weitem nicht so weit. Dennoch: Die Aktie schaffte am Mittwoch immerhin ein Plus von 2,7 %. Das ist ein weiteres Signal dafür, dass nun einiges sich besser entwickelt. Am Vortag war es für Nel Asa an den Märkten um fast 9 % aufwärts gegangen. Immerhin, denn das Unternehmen muss an den Aktienbörsen einiges aufholen.

Nel Asa: Der Schock saß tief!

Der Schock für das Unternehmen saß tief – die Quartalszahlen, die vor nun schon einigen Wochen preisgegeben worden sind, haben tiefe Wunden gerissen. Die Aktie verlor seinerzeit sofort bis auf weniger als 0,60 Euro. Die Notierungen sind nun endlich – so die Meinung – wieder auf dem Weg, zumindest den Einbruch nach dem Verlust durch die Quartalszahlen wieder aufzuholen.

In den vergangenen...