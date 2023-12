Nel Asa: Großartig!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nel Asa hat kurz vor dem Wochenende sicherlich keine besonders guten Nachrichten mehr verbreiten können. Allerdings: Die Aktie hat sich trotz der Verluste am Freitag in Höhe von 1,7% noch über der Marke von 0,60 Euro halten können. Dies ist ein erstes gutes Signal im laufenden Prozess, meinen Analysten oder Beobachter. Denn Nel Asa muss aktuell zwei schlechte Nachrichten verarbeiten, was offenbar noch gelingt.