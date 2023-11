Nel Asa: Gewinne!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Erstaunlich, was die Börsen derweil mit Nel Asa veranstalten. Die Norweger konnten am Mittwoch nun erste Gewinne verbuchen. Die Aktie war nach schwachem Start wieder wohlwollender bewertet worden: +0,5 %. Was allerdings dazu führt, dass Nel Asa plötzlich mehr Geld wert sein soll, bleibt schleierhaft. Der Titel hat in den vergangenen fünf Tagen ein Minus von -10 % verbuchen müssen. Seit Jahresanfang ging es um gut -51 % zurück. Die [...] Hier weiterlesen