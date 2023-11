Nel Asa: Ganz erstaunlich!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Liebe Leserinnen und Leser,

Nel Asa hat sich am Mittwoch an den Börsen wieder einmal aus dem Staub gemacht. Die Aktie hat bis fast in die Abendstunden hinein immer weiter sukzessive verloren. Nun liegt der Wert annähernd -2,5 % hinten. Das zeigt, dass Nel Asa an den Börsen nicht wohlgelitten ist. Denn: Die Kursverluste sind entstanden, auch wenn Nel Asa derzeit noch immer nicht auf dem Weg ist, auch nur eine Nachricht abzugeben.

Der Status ist schlecht. Nel Asa kann keine Meinung oder Einschätzung ändern, wenn es keine Informationen gibt. Nel Asa wird auch nicht mehr zu irgendwelchen Zahlen greifen, bis das Jahr herum ist. Die jüngsten Quartalszahlen waren das letzte Ereignis in dieser Richtung. Das bedeutet unter dem Strich aber, dass die Aktie vergleichsweise isoliert von Informationen erneut in einem Stimmungstief...