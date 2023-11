Nel Asa: Es hört nicht mehr auf!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Die Serie der schlechten Nachrichten für Nel Asa scheint nicht zu enden. Die Norweger mussten sich am Donnerstag erneut den Bären geschlagen geben. Die Aktie gab in den ersten Handelsstunden mehr als -2 % nach. Das ist fatal, denn damit entfernte sich Nel Asa noch weiter von der 0,70-Euro-Marke und somit auch vor allem von Kursen, die einen Wechsel in den Aufwärtstrend als wahrscheinlicher erscheinen lassen können. Nel Asa steht einfach am Seitenrand und sieht zu: Neue Nachrichten und Informationen sind gegenwärtig Fehlanzeige.

Nel Asa: Einfach zusehen!

Das Zögern der Norweger, was die Nachrichtenseite betrifft, bedeutet eine klare Schwächung. Denn die Aktie war nach den Quartalszahlen vor Wochen noch schwächer geworden. Es scheint sich an der Befindlichkeit der Börsen wenig zu ändern. Jeder Ausbruchversuch nach oben ist nun...