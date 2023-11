Nel Asa: Es geht doch noch!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Nel Asa hat am Freitag am Ende des Handelstages nach einem Hin und Her die Kurve bekommen. Die Notierungen sind um 0,1 % nach oben geklettert. Damit hat die Aktie allerdings nur einen Achtungserfolg errungen. Sehr viel besser geht es den Notierungen noch nicht. Der Trend ist abwärts gerichtet. Es fehlen noch mehr als 30 %, um wenigsten halbwegs in eine andere Richtung laufen zu können.

Nel Asa: Keine Informationen

Schon jetzt gibt es kaum Informationen aus dem Unternehmen heraus. Nach den Quartalszahlen, deren Präsentation mittlerweile auch wieder einige Wochen alt ist, konnte Nel Asa in keiner Weise einen Erfolg vermelden. Weder gab es neue Kooperationen noch Projekte oder irgendeine Andeutung, wonach die Norweger besser im Geschäft sind. So bleibt es dabei, die Börsen sind recht enttäuscht. Das hat zur Konsequenz, dass der...