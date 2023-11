Nel Asa: Ernüchternder Auftakt!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nel Asa startet am Montag sehr ernüchternd in den Tag. Die Kurse fallen um -1,1 %, wobei der Handel bis dato noch recht begrenzt ist. Eine neue Nachricht hat es bislang noch nicht gegeben, womit der Handel sich scheinbar auf Stimmungen stützt. Dennoch bleibt noch eine Resthoffnung für Analysten, die den Kurs deutlich höher erwarten – vielleicht ist auch noch eine zumindest kleine Jahresendrallye möglich?

Nel Asa: Die Fakten sind nicht besonders gut!

Faktisch sieht die Lage allerdings anders aus. Nel Asa ist auf dem Abwärtsweg. In den vergangenen fünf Tagen gab es keine neuen wirtschaftlichen Updates, womit die Börsen sich noch immer an der Stimmungslage im Wasserstoff-Sektor allgemein abarbeiten. Nel Asa gehört auf jeden Fall dazu: Die Aktie verlor zuletzt -5,4 % in einer Woche und hat damit die zumindest kurzfristig noch...