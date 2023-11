Nel Asa: Das Ende scheint nah

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nel Asa hat am Freitag mit einem immensen Minus einen weiteren Schritt in Richtung Abgrund gemacht. Die Norweger verloren -3,5 %. Dies ist isoliert betrachtet nicht so schlimm – aber es war der fünfte Tag hintereinander, an dem die Notierungen nach unten gesunken sind. Zudem scheint es keine Chance mehr zu geben, noch massiv in den kommenden Tagen zu gewinnen. Denn der Nachrichtenstrom versiegt. Die Notierungen sind zweifelsohne in einem klaren und sogar sehr starken Abwärtstrend, aus dem es zunächst kein Entrinnen gibt.

Nel Asa: Selten schwach!

Es gibt zahlreiche Faktoren, die gegen Nel Asa sprechen. Dies ist zunächst die Entwicklung des Konkurrenten Plug Power, der am Donnerstag seine Zahlen zum 3. Quartal bekannt gegeben hat. Diese Zahlen waren denkbar schwach. Denn der Umsatz ließ gegenüber den Erwartungen mindestens um...