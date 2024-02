Nel Asa: Donnerschlag!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nel Asa hat am Freitag einen regelrechten Befreiungsschlag hingelegt. Die Kurse sind anfangs gleich um über 8,4 % nach oben durchgebrochen. Die Folge: Die Kurse sind über 0,50 Euro gestiegen. Ob dieser Gewinn sich am Ende des Tages stabilisieren wird, ist noch offen. Dennoch sind die Signale, die davon ausgehen, sehr stark.

Neue Nachrichten sind nicht einmal dafür verantwortlich – die Aktie steigt vor allem deshalb, weil der Markt insgesamt mehr Signale im Wasserstoff-Bereich verarbeitet, die in sich gut sind. Nel Asa ist aber im Gesamtergebnis bei weitem noch nicht im Aufwärtstrend. Analysten bleiben dennoch zuversichtlich.

Nel Asa: Jetzt kommt alles auf den Tisch

Aber es scheint – auch bei fehlenden Nachrichten – weiterhin darum zu gehen, dass die Notierungen derzeit im Strudel des gesamten Marktes nach unten gerauscht waren. Genau diese Entwicklung dreht sich nun um. Plug Power konnte in den vergangenen fünf Handelstagen in etwa 30 % aufsatteln. ITM Power als unbedeutenderes Unternehmen aus Großbritannien hat jetzt auch den Vorwärtsgang eingelegt. Diese Aktie kommt offenbar der Marke von 1 Euro sogar schneller nahe als Nel Asa.

Nel Asa ist allerdings ohnehin in einer stärkeren Verfassung, nachdem die Stimmung nun dreht. Denn es steht zu vermuten, dass oberhalb von 0,50 Euro auch einige Limits platziert sind, die der Aktie nun helfen können. Die kommenden Handelstage werden es zeigen (müssen). Ob die Aktie in einen Aufwärtstrend übergeht, bleibt noch offen.

Chartanalysten verweisen immer wieder darauf, es komme darauf an, die Marke von 1 Euro zu avisieren. Es fehlen also noch einmal fast 100 %, wenn es formal korrekt in den Aufwärtstrend übergehen soll.

Einen Impuls könnte der 28. 2. liefern. Dann wird das Unternehmen die Zahlen zum 4. Quartal liefern. Diese Zahlen werden sicherlich nicht berauschend sein – es würde aber reichen, wenn die Erwartungen erfüllt werden.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Nel ASA-Analyse von 02.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Nel ASA jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Nel ASA Aktie

Nel ASA: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...