Nel Asa: Da ist es!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Der Kurs von Nel Asa aus Norwegen schlingert wieder in Richtung von 0,40 Euro. Der traurige Beweis: Am Dienstag ging es bis in die frühen Nachmittagsstunden um über -2,6 % abwärts. Damit haben die Kurse nur noch 0,405 Euro auf dem Kurszettel. Das ist zu wenig, um daraus noch eine positive Nachricht ziehen zu können. Analysten, die Kursprognosen abgebeben, sind gegenwärtig auch nicht mehr so zuversichtlich wie noch in den vergangenen Monaten.

Wenn es relevante Mengen an Short-Investoren gäbe, würden die ggf. jetzt aktiv werden.

Nel Asa: Das passiert hier!

Denn eindeutig ist, dass der Kurs massiv nachgibt. Die Zahlen vom vergangenen Mittwoch helfen derzeit nicht mehr, den Abwärtslauf noch zu unterbinden. Die Notierungen liegen über die Zeit von fünf Handelstagen durchaus noch stattliche 5 % vorne. Doch auch das Tempo lässt derzeit nach.

Die Kurse von Nel Asa stehen vielmehr unter dem Druck der nachlassenden Rahmenbedingungen. Denn:

Nel Asa lebt an sich von der Phantasie, dass die grüne Energie, also grüner Wasserstoff, in der Energiewende schnell eine Rolle spielen würde. Das soll sowohl in den USA wie auch in der EU messbar und für Nel Asa relevant sein. Tatsächlich zeigen die jüngeren Ereignisse, dass diese Hoffnung wohl vergebens ist. Denn die Auftragslage für Nel Asa, aber auch für andere Unternehmen der Branche wie Plug Power, lässt relativ betrachtet im Vergleich zu den sonstigen Erwartungen nach.

Das Papier hat aus der Warte der Analysten zwar noch die Chance, um etwa 50 % zu klettern (so die aktuelle Zusammenfassung von Marketscreener), allerdings ziehen sich die Experten mit ihren Werten zunehmend zurück. Faktisch zeigen die jüngsten Zahlen ein künftiges Problem: Die Aufträge müssen oder müssten kommen. In den kommenden Tagen sollte es Nachrichten geben.

