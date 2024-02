Nel Asa: Da geht es hin!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nel Asa ist schon wieder auf Tauchstation. Am Donnerstag ging es für die Norweger in einem Rutsch um fast -3 % abwärts. Die Aktie ist in den ersten Stunden wieder auf dem Weg in Richtung von 0,40 Euro. Sie ist also in einem massiven Abwärtstrend. Es gibt spektakuläre Prognosen und eine Wahrheit!

Nel Asa: Die Wahrheit hinter den Zahlen

Die Zahlen, die derzeit die Börsenentwicklung beschreiben, sind das harte Urteil des Marktes. Am Mittwoch hatte Nel Asa die eigenen Quartalszahlen und die damit verbundenen Jahreszahlen für das Jahr 2023 herausgereicht. Die erste Begeisterung war wohl groß. Der Kurs ging im vorbörslichen Handel mit dem Plus von gut 10 % durch die Decke. Es fehlten nur weitere 10 %, um die Marke von 0,50 Euro zu erreichen. Am Ende blieb es bei einem Gewinn – je nach Börsenplatz – in Höhe von gut 0,4 %. Das ist für die Zeit nach den Zahlen enttäuschend. Denn diese sollten den Durchbruch bringen.

Faktisch hat Nel Asa zwar höhere Umsätze als gedacht präsentieren können. Allerdings blieb ein entscheidendes Detail aus.

Die Auftragslage hat sich nicht mehr verbessert. Der Wert hat aktuell im 3. Quartal und nun auch im 4. Quartal weniger Auftragseingänge und einen geringeren Auftragsbestand, als die Börsen dies sehe möchten.

Das aber wäre entscheidend für den massiven Durchbruch im laufenden neuen Jahr. Die Schätzungen für den Umsatz liegen bei knapp 200 Millionen Euro Umsatz nach zuletzt knapp 150 Millionen Euro. Dies setzt voraus, dass die Auftragslage stimmt. Das ist hier ersichtlich nicht der Fall. Die Aktie hat deshalb wieder Gewinnmitnahmen erlebt.

Die technischen Daten sind verheerend. Die 100-Tage-Linie ist derzeit wieder -30 % entfernt. Nur Analysten, die Prognosen abgeben, sind aktuell noch sehr zuversichtlich. Die gehen von Kursen in Richtung von 0,70 Euro für die Norweger aus!

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Nel ASA-Analyse von 29.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Nel ASA jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Nel ASA Aktie

Nel ASA: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...