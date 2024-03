Nel Asa: Das Ballard Power-Problem

Weitere Suchergebnisse zu "Nel":

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Ballard Power, ein Sektor-Konkurrent von Nel Asa, hat nun seine Zahlen vorgelegt. Dies beeinflusst mutmaßlich auch den Kurs von Nel Asa, der sich auch am Mittwoch schon wieder um 0,5 % zurückzog. Ballard Power hatte einen deutlich größeren Verlust, hier gemessen pro Aktie (0,16 Dollar statt der erwarteten 0,13 Dollar) hinnehmen müssen, als es die Experten prognostiziert hatten.

Das zeigt, was an diesem Markt derzeit passiert. Nel Asa und Co. arbeiten zum einen nicht profitabel. Zum anderen aber ist auch die Stimmung unter Experten immer noch zu positiv.

Der Flow für Nel Asa

Der Flow für Nel Asa ist demnach abwärts gerichtet, denn auch Nel Asa produziert im operativen Geschäft durchaus höhere Verluste. Jetzt hat Nel Asa exakt die Untergrenze von 0,40 Euro erreicht. Ob die Untergrenze angesichts solcher Rahmendaten hält? Die Sorgen wachsen.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Nel ASA-Analyse von 13.03. liefert die Antwort:

Wie wird sich Nel ASA jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Nel ASA Aktie

Nel ASA: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...