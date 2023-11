Nel Asa: Ausgesprochen tapfer!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nel Asa zeigt sich an den Börsen ausgesprochen tapfer. Der Titel konnte zum Abschluss der Woche in den ersten Stunden immerhin ein Plus von 2,2 % erreichen. “Tapfer” ist dies, weil es keine neuen Informationen gibt, die einen Aufschlag hätten rechtfertigen können. Es gibt also Widerstandsbewegung gegen die vormals schlechte Stimmung am Donnerstag. Da waren die Kurse mit dem Minus von -2,3 % deutlich schwächer geworden.

Nel Asa: Das bewegt die Gemüter

Wenn es keine neuen Informationen gibt, dann bewegen immer noch die alten Geister den Titel. Hervorgerufen durch die Quartalszahlen, die Nel Asa selbst publiziert hat. Dabei waren die Umsätze um vielleicht 10 % zu niedrig ausgefallen, jedenfalls im Vergleich zu den Erwartungen. Der Verlust je Aktie war deutlich höher als erwartet.

Auf der anderen Seite verwiesen und verweisen...